Rugby - XV de France : Galthié justifie ses choix avant d’affronter les All Blacks !

Publié le 18 novembre 2021 à 15h35 par A.C.

Le troisième et plus attendu des trois test matchs de novembre approche, avec le choc entre le XV de France et les All Blacks, pour lequel fabien Galthié a réservé plusieurs surprises.

Quoi de mieux quand on veut se jauger, que défier les meilleurs au monde ? Après avoir remporté la victoire sur l’Argentine (29-20), puis que la Géorgie (41-15), le XV de France va affronter la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Détrônés par l’Afrique du Sud lors de la dernière Coupe du monde, les All Blacks n’en restent pas moins dangereux, surtout après la défaite surprise face à l’Irlande la semaine dernière (29-20). La composition officielle des Bleus a été publiée ce jeudi, avec notamment un Matthieu Jalibert relégué sur le banc et un Romain Ntamack qui retrouve son poste de numéro 10.

« Cette composition ne tombe pas comme ça, on ne l'a pas décidée dans la demi-heure »