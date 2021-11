Rugby

Rugby - XV de France : Galthié explique l’absence de Jalibert face aux All Blacks !

Publié le 18 novembre 2021 à 13h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est exprimé au sujet des choix opérés avant le choc entre le XV de France et les All Blacks, qui se déroulera ce samedi au Stade de France.

Lors des deux premières rencontres de cette Autumn Nations Series, tous les yeux étaient rivés sur Matthieu Jalibert et Romain Ntamack. Normalement concurrents pour le poste de numéro 10, les deux ont été alignés pour la première fois ensemble, avec le Toulousain qui a glissé au poste de premier centre pour laisser la place au Bordelais. Le staff du XV de France s’est dit plutôt satisfait du résultat... mais a tout de même décidé de changer pour affronter les All Blacks. C’est en effet Ntamack qui sera aligné à l’ouverture, alors que Jalibert partira lui du banc des remplaçants.

« C'est un choix de performance plutôt qu'un choix par défaut »