Rugby - XV de France : Boudjellal prévient les Bleus avant les All Blacks !

Publié le 18 novembre 2021 à 9h35 par A.C.

Mourad Boudjellal est persuadé que les Français auront fort à faire face à la Nouvelle-Zélande, lors du dernier test match de la tournée de novembre.

Après deux victoires pas forcément convaincantes face à l’Argentine (29-20) et à la Géorgie (41-15), le XV de France s’apprête à affronter le gros rendez-vous de cette tournée d’automne. Les hommes de Fabien Galthié accueilleront les All Blacks au Stade de France, dans un match qui s’annonce explosif. Habituellement invincibles, les Néo-Zélandais ont en effet chuté il y a seulement quelques jours contre l’Irlande (29-20) et voudront sans aucun doute éviter une deuxième défaite consécutive face à une nation de l’hémisphère nord.

« Les Blacks se foutent des autres nations et des Irlandais, ils veulent juste défoncer les Français »