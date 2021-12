Rugby

Rugby - XV de France : Baptiste Serin lance un message à Fabien Galthié !

Publié le 2 décembre 2021 à 13h35 par A.C.

Absent lors de la dernière tournée du XV de France, Baptiste Serin est déterminé à revenir à moins de deux ans de la Coupe du monde.

A l’ombre d’un Antoine Dupont incroyable, Baptiste Serin faisait figure de numéro 2 dans la hiérarchie du XV de France au poste de demi de mêlée. Blessé à l’épaule, il a toutefois raté les Autumn Nations Series et notamment la belle victoire sur les All Blacks (40-25) et a vu d’autres joueurs s’affirmer comme Baptiste Couilloud et Maxime Lucu. Revenu à la compétition avec le RCT récemment, Serin n’a que quelques semaines avant le Tournoi des 6 Nations 2022, qui débutera le 6 février prochain face à l’Italie.

« Je sens que je peux y revenir »