Rugby - Top 14 : Baptiste Serin voit son avenir au RCT !

Publié le 2 décembre 2021 à 11h35 par A.C. mis à jour le 2 décembre 2021 à 12h45

Baptiste Serin, demi de mêlée de 27 ans en fin de contrat avec Toulon, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Morgan Parra pourrait faire bouger pas mal de choses au cours des prochains mois. Le demi de mêlée de l’ASM Clermont Auvergne a en effet décidé de partir et négocierait déjà avec plusieurs clubs, dont le RCT. A Toulon, il y a toutefois déjà Baptiste Serin, qui connait une saison tronquée à cause d'une blessure et qui s’approche doucement de la fin de son contrat. A 27 ans et alors qu’il semble avoir perdu sa place au sein du XV de France de Fabien Galthié, il pourrait bien décider de donner un nouvel élan à sa carrière.

« J’ai une grosse envie de rester au RCT »