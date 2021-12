Rugby

Rugby - Top 14 : Morgan Parra justifie sa décision radicale pour son avenir !

Publié le 30 novembre 2021 à 19h35 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Clermont, Morgan Parra a fait le choix de ne pas continuer avec l’ASM. Une décision justifiée par le principal intéressé.

Joueur emblématique de Clermont, Morgan Parra s’apprête à refermer son chapitre à l’ASM. En effet, alors que le demi de mêlée de 33 ans est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club clermontois, cette aventure va se terminer. Malgré une offre de l’ASM, Parra a fait le choix de ne pas l’accepter et donc de ne pas prolonger. Le Français rejoindra alors un nouveau club la saison prochaine. Et à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Morgan Parra est revenu sur sa décision.

« Ce n'était pas une question d’argent »