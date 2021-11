Rugby

Rugby - Top 14 : Le président de Biarritz allume Camille Lopez !

Publié le 28 novembre 2021 à 18h35 par A.C.

Jean-Baptiste Aldigé s’est montré très critique à l’encontre Camille Lopez, qui souhaiterait quitter l’ASM Clermont Auvergne à la fin de la saison.

Un chapitre pourrait se tourner à Clermont. Après plus de dix années passées à défendre les couleurs du club, Morgan Parra devrait quitter l'ASM Clermont Auvergne à la fin de la saison. Même chose pour son compère de la charnière, puisque Camille Lopez aimerait également donner un nouvel élan à sa carrière et ne manquerait pas d’options. Un accord avec le Biarritz Olympique a d’ailleurs été évoqué, mais Midi Olympique a finalement annoncé que l’ouvreur avait d’autres projets en tête.

« Il ne respecte pas le Biarritz olympique, crache sur l'institution pour ses petits intérêts personnels »