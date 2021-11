Rugby

Rugby - Top 14 : Le mea-culpa du coach de Clermont !

Publié le 27 novembre 2021 à 20h35 par A.C.

Jono Gibbes était très déçu après la défaite de l’ASM Clermont Auvergne sur la pelouse de l’USAP (26-24), ce samedi.

Après le départ de Franck Azéma la saison dernière, la mayonnaise peine à prendre avec Jono Gibbes. L’ancien du Stade Rochelais connait des débuts délicats à l’ASM Clermont Auvergne, qui pointait à la 8e place du Top 14 avant cette 11e journée. Face à l’avant-dernier perpignanais, il pensait donc pouvoir se relancer... mais c’était sans compter sur Melvyn Jaminet. A l’image de ce qu’il a montré avec le XV de France, l’arrière de l’USAP a assuré au pied et a réussi à arracher une victoire sur le fil en toute fin de rencontre qui permet à son équipe de respirer.

« Ce n'est pas la faute des joueurs, c'est pour moi »