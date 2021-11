Rugby

Rugby - Top 14 : Les confidences d’Azéma après son retour à Clermont !

Publié le 8 novembre 2021 à 12h35 par T.M.

Ce dimanche, Franck Azéma, désormais au RCT, faisait son retour à Clermont. Un événement sur lequel est revenu le principal intéressé.

Pour remplacer Patrice Collazo et inverser la vapeur, le RCT a décidé il y a quelques jours de faire confiance à Franck Azéma. Désormais, c’est donc lui qui est aux commandes sur la Rade. Le voilà ainsi à la tête d’un nouveau club de Top 14 après avoir mené l’ASM Clermont très haut. D’ailleurs, ce dimanche, Azéma faisait son grand retour à Clermont, au stade Marcel-Michelin. Des retrouvailles qui n’ont d’ailleurs pas été les meilleures pour l’entraîneur toulonnais qui a vu son équipe s’incliner (31-16).

« Je remercie le public »