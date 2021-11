Rugby

Rugby - Top 14 : Terrible nouvelle pour Mathieu Bastareaud

Publié le 27 novembre 2021 à 22h35 par A.C.

Gravement blessé, Mathieu Bastareaud a dû quitter le terrain sur une civière ce samedi, lors de la rencontre entre le RCT et le LOU (19-13).

Cette rencontre devait être la première de Franck Azéma en tant que manager général du RCT, qui pointait à la toute dernière place du Top 14 après les victoires du Biarritz Olympique et de Perpignan. Pourtant, si les Toulonnais l’ont finalement emportée, toute l’attention du stade Mayol était surtout tournée vers Mathieu Bastreaud. Celui qui a porté le maillot du RCT pendant huit saisons et qui joue désormais au LOU, s’est en effet gravement blessé après seulement cinq minutes de jeu et a dû être évacué sur une civière, sous les applaudissements de ses anciens supporters. A 33 ans, il pourrait bien être éloigné des terrains pendant une très longue période...

« C'est plus triste d'avoir perdu Mathieu qu'avoir perdu le match »