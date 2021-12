Rugby

Rugby - Top 14 : Gaël Fickou monte au créneau pour Teddy Thomas !

Publié le 30 novembre 2021 à 17h35 par T.M.

Au coeur des critiques depuis la rencontre entre l’UBB et le Racing 92, Teddy Thomas a pu compter sur le soutien de Gaël Fickou.

Ce dimanche, le Racing 92 s’est incliné contre l’Union Bordeaux-Bègles (14-37). Une rencontre qui a valu de nombreuses critiques à Teddy Thomas. Alors que le comportement en général des Franciliens n’a pas plu, notamment à Christophe Urios, celui du joueur du XV de France n’a pas manqué de faire réagir. Teddy Thomas a ainsi été accusé d’avoir trop manqué de respect à ses adversaires.

« Il faut se calmer par rapport à ça »