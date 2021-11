Rugby

Rugby - Top 14 : Chabal dézingue Teddy Thomas !

Publié le 29 novembre 2021 à 15h35 par T.M.

Après la rencontre entre le Racing 92 et l’UBB, Sébastien Chabal a notamment repris de volée Teddy Thomas concernant son attitude.

Ce dimanche, le Racing 92 s’est lourdement incliné à domicile face à l’Union Bordeaux-Bègles (14-37). Une rencontre prise trop à la légère par les Franciliens ? Durant la rencontre, certains comportements ont interpellé, comme celui de Teddy Thomas, qui a plusieurs reprises s’est montré un peu trop chambreur face à ses adversaires. Le joueur du Racing 92 l’a au final payé avec cette défaite, mais suite à ce match, les critiques pleuvent également à l’encontre du joueur du XV de France.

« Je ne crois pas que c’est le garçon le plus courageux du monde »