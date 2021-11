Rugby

Rugby - Top 14 : Coup de théâtre pour l'avenir de Morgan Parra !

Publié le 29 novembre 2021 à 20h35 par D.M. mis à jour le 29 novembre 2021 à 20h36

En fin de contrat, Morgan Parra aurait décidé de quitter Clermont. De nombreuses équipes de Top 14 voudraient l'accueillir.

Entre Morgan Parra et Clermont, c’est une histoire qui dure. Arrivé en 2009 en provenance de Bourgoin-Jallieu, le demi de mêlée a fait ses classes au sein du club auvergnat et a remporté de nombreux trophées, aussi sur la scène nationale que sur la scène européenne (champion de France en 2010 et 2017 et vainqueur du Challenge Européen en 2019). Mais alors que son contrat avec Clermont arrive à son terme à la fin de la saison, l’international français aurait pris une grande décision pour son avenir..

Morgan Parra va quitter Clermont