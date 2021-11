Rugby

Rugby - Top 14 : Bastareaud sort du silence pour son avenir !

Publié le 30 novembre 2021 à 9h35 par A.C.

Mathieu Bastareaud s’est gravement blessé aux deux genoux lors de la rencontre entre le LOU et le RCT (19-13, lors de la 11e journée du Top 14.

C’est une terrible image, qui a rapidement fait le tour de la planète rugby. Revenu au début du mois de novembre après une dizaine de mois d’absence, Mathieu Bastareaud s’est à nouveau blessé. Le diagnostic est sans appel et le joueur du LOU devra se faire opérer des ligaments des deux genoux, ce qui entrainera une longue convalescence et un retour incertain. En effet, l’idée d’une fin de carrière a semblé prendre forme pour le joueur de 33 ans, mais le club lyonnais a souhaité le rassurer. « Il a plusieurs fois prouvé qu'il savait revenir. Il avait déjà fait des efforts incroyables pour être prêt en ce début de saison. Il avait atteint l'objectif fixé » a expliqué le président Yann Roubert, contacté par L’Équipe . « C'est vraiment une sale période pour lui. C'est injuste. Ça fout les boules. C'est cruel. Le vestiaire est touché ».

« Je prendrai le temps qu’il faut pour me remettre à 100%… et quant à mon futur, je me laisse un temps de réflexion »