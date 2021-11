Rugby

Rugby - Top 14 : Le LOU annonce la couleur pour l’avenir de Bastareaud !

Publié le 29 novembre 2021 à 11h35 par T.M.

Gravement touché aux genoux, Mathieu Bastereaud va être éloigné des terrains pendant un certain temps. Mais va-t-il d’ailleurs faire son retour à la compétition ? Le président du LOU a fait le point.

Ce samedi, Mathieu Bastareaud a encore été lâché par son corps, surtout par ses genoux. Après seulement quelques minutes lors de la rencontre entre le LOU et Toulon, l’international français s’est éffrondré. En pleurs, Bastareaud a alors dû quitter le terrain sur une civière et les premières échos de son état de santé sont inquiétant. En effet, le joueur de 33 ans serait touché aux deux genoux et cela serait assez grave. Une grosse blessure qui jette par la même occasion un froid sur la suite de sa carrière au plus haut niveau.

« Il a plusieurs fois prouvé qu'il savait revenir »