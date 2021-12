Rugby

Rugby - Top 14 : Morgan Parra annonce la couleur pour son prochain club !

Publié le 30 novembre 2021 à 21h35 par T.M.

Morgan Parra a tranché, il ne prolongera pas avec l’ASM. Libre à la fin de la saison, le demi de mêlée s’est confié sur son futur club.

A 33 ans, Morgan Parra va tourner la page ASM. Evoluant à Clermont depuis 2009, le demi de mêlée a fait le choix de ne pas prolonger avec son club actuel. Bien que les Clermontois aient fait une offre pour conserver leur joueur, celui-ci a préféré aller voir ailleurs à la fin de la saison. Mais où jouera donc Parra lors du prochain exercice ? Alors que des rumeurs font état d’un intérêt de Toulouse ou encore de Toulon, le principal intéressé a fait le point.

« J'étudie tout »