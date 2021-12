Rugby

Rugby : L’énorme hommage de Ntamack pour Dupont !

Publié le 8 décembre 2021 à 10h35 par A.C.

Coéquipier d’Antoine Dupont en club comme en sélection, Romain Ntamack est bien placé pour apprécier le talent de celui que certains considèrent comme le meilleur joueur au monde actuellement.

Les superlatifs commencent à manquer. A seulement 25 ans, Antoine Dupont s’est déjà affirmé sur la scène nationale et internationale. Double vainqueur du Bouclier de Brennus et Champion d’Europe en titre avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée a passé un véritable cap cet automne, devenant le capitaine du XV de France lors des Autumn Nations Series. Un titre par intérim, puisque Charles Ollivon devrait reprendre ce rôle lors du Tournoi des 6 Nations, mais qui montre toute l’importance prise par Dupont dans le rugby tricolore.

« Dupont va sûrement être le meilleur joueur du monde cette année »