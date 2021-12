Rugby

Rugby : Christophe Urios avait vu venir le phénomène Dupont

Publié le 9 décembre 2021 à 23h35 par A.C.

Christophe Urios, entraineur d’Antoine Dupont au Castres Olympique, est revenu sur l’ascension de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur au monde actuellement.

Le rugby français est en pleine renaissance depuis 2019 et après décennie noire. Cela est en grande partie lié au projet mis en place par Fabien Galthié, mais surtout à un vivier de talents incroyable, dont Antoine Dupont est le chef de file. A seulement 25 ans, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France peut s’installer sur le toit du monde, puisque ce vendredi World Rugby va assigner le titre de Meilleur joueur mondial de l’année, pour lequel il est grand favori. Pour rappel, le dernier à avoir reçu cette distinction est Thierry Dusautoir, en 2011.

« Ce qui fait la différence avec d'autres grands joueurs c'est son humilité »