Rugby

Rugby - Top 14 : Szarzewski analyse la mauvaise passe du Racing 92

Publié le 4 décembre 2021 à 20h35 par A.C.

Dimitri Szarzewski, entraineur de la défense du Racing 92, a fait part de sa frustration après la nouvelle défaite des siens face aux Castres Olympique (25-3), ce samedi.

Et de trois ! Après avoir remporté une belle victoire sur sa pelouse face au Stade Toulousain fin octobre (27-18), le Racing 92 n’y arrive plus. Le club francilien s’est en effet incliné contre Brive (12-10), puis à domicile contre l’Union Bordeaux-Bègles (14-37), avec un début de crise. Le déplacement à Castres pouvait permettre aux hommes de Laurent Travers de mettre un terme à cette période noire et se remettre la tête à l’endroit en Top 14, avant de se tourner vers la Coupe d’Europe. C’était sans compter sur le CO, qui a infligé une véritable déroute au Racing 92.

« On est en plein doute actuellement »