Rugby

Rugby - Top 14 : Teddy Thomas a décidé de quitter le Racing 92 !

Publié le 3 décembre 2021 à 21h35 par A.C. mis à jour le 3 décembre 2021 à 21h40

En fin de contrat avec le Racing 92, Teddy Thomas aurait décidé de donner un nouvel élan à sa carrière.

La trajectoire de Teddy Thomas a fait des déçu. Talentueux, l’ailier de 28 ans ne semble pas avoir totalement convaincu au Racing 92, alternant le bon et le moins bon. « Quand il a signé chez nous il y a sept ans, Serge Blanco m’avait alors dit : “Si tu trouves la clé, tu en feras le meilleur joueur du monde”. On n’a pas trouvé la clé » expliquait en avril dernier au Midi Olympique Jacky Lorenzetti, président du club francilien. « C’est autant de notre faute que de la sienne. On n’a pas trouvé la clé, alors on a décidé de passer la main. Mais il explosera ailleurs, j’en suis convaincu ». Une sorte d’aveu d’impuissance de la part du Racing, même si ces derniers mois la tendance a semblé s’inverser, avec un nouveau contrat offert à Teddy Thomas d’une durée de deux ans.

Thomas file à La Rochelle