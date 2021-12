Rugby

Rugby - Top 14 : Azéma évoque déjà le recrutement du RCT !

Publié le 2 décembre 2021 à 15h35 par A.C.

Un mois après son arrivée, Franck Azéma s’est déjà projeté sur les possibles changements au sein de l’effectif du RCT.

Décidément, depuis le départ de Bernard Laporte on n’arrive plus à remonter la pente au RCT. Depuis 2016, ce sont six managers différents qui se sont succédé sur le banc toulonnais, le dernier en date Franck Azéma. Après un départ controversé de l’ASM Clermont Auvergne, l’homme de 50 ans a remplacé Patrice Collazo au pied levé, faisant confiance au staff en place formé notamment par Julien Dupuy et James Coughlan. Cela n’a pas suffi pour le RCT, qui en dépit de sa récente victoire sur le LOU (19-13), pointe à la 11e place du Top 14.

« Nous avons des exigences liées au JIFF et au salary cap »