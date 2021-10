Rugby

Rugby - Top 14 : Franck Azéma s’enflamme pour son arrivée au RCT !

Publié le 28 octobre 2021 à 15h35 par T.M.

C’est désormais officiel, Franck Azéma débarque à Toulon. Alors que la nouvelle a été annoncée ce jeudi, le nouveau manager toulonnais a fait part de sa première réaction.

En pleine tourmente, le RCT a décidé de repartir sur de nouvelles bases. En effet, alors que le club de la Rade pointe dans le bas du classement du Top 14, Patrice Collazo a été remercié de ses fonctions d’entraîneur. Et rapidement, le nom de Franck Azéma a été évoqué pour prendre la relève. Ce n’est désormais plus une rumeur, mais bien officiel. Ce jeudi, Toulon a officialisé l’arrivée d’Azéma en tant que manager.

« Un très beau challenge à relever »