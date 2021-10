Rugby

Rugby - Top 14 : Pochettino, OM… Boudjellal ironise sur l’arrivée d’Azéma au RCT !

Publié le 27 octobre 2021 à 13h35 par T.M.

Suite au départ de Patrice Collazo, c’est Franck Azéma qui est annoncé pour prendre la relève à Toulon. De quoi faire réagir Mourad Boudjellal.

Les temps sont durs pour le RCT ! Actuellement, le club de Toulon pointe à la 13ème place du Top 14, totalisant 10 points en 8 journées. Un bilan décevant, qui a coûté la place à Patrice Collazo. En effet, le technicien de 47 ans a dernièrement été démis de ses fonctions et sur la Rade, on se cherche désormais un nouvel entraîneur. Selon les différentes rumeurs, un favori se dégagerait : Franck Azéma. Précédemment à la tête de Clermont, il pourrait donc faire son retour en Top 14, ce qui va faire bizarre à Mourad Boudjellal.

« Un peu comme si Pochettino signait à l’OM »