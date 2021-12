Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal se paye à son tour Teddy Thomas !

Publié le 1 décembre 2021 à 12h35 par A.C.

Mourad Boudjellal s’est exprimé au sujet de la polémique grandissante autour du geste de Teddy Thomas face à Santiago Cordero, lors de la défaite du Racing 92 face à l’Union Bordeaux-Bègles (14-37).

Il ne fait pas bon de chambrer au rugby. Souvent critiqué pour son attitude sur un terrain, Teddy Thomas fait parler de lui depuis quelques jours à cause d’un geste de défi adressé à Santiago Cordero en première mi-temps, lors du choc entre le Racing 92 et l’UBB. Malheureusement pour lui, non seulement son équipe a perdu, mais son vis-à-vis argentin a notamment marqué un triplé, ce qui lui a valu plusieurs moqueries... mais également une remontrance de la part de Sébastien Chabal ! « J’ai vu Teddy Thomas faire un geste pas très respectueux en première mi-temps » a expliqué celui qui officie depuis plusieurs années comme consultant sur Canal + « Et je ne crois pas que c’est le garçon le plus courageux du monde ».

« Teddy Thomas chambrer Cordero c’était prétentieux et imbécile »