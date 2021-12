Rugby

Rugby : Sacré meilleur joueur du monde, Antoine Dupont n’en revient pas !

Publié le 10 décembre 2021 à 15h35 par T.M.

Comme attendu, Antoine Dupont a été sacré meilleur joueur du monde en 2021. Un titre sur lequel s’est confié le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France.

Il y a eu Fabien Galthié et Thierry Dusautoir, il y aura désormais Antoine Dupont. A 25 ans, le Toulousain rejoint la liste des joueurs ayant été sacrés meilleur joueur du monde. Excellent avec le Stade Toulousain et le XV de France, le demi de mêlée a été récompensé de la plus belle des manières ce vendredi par World Rugby. Dans des propos accordés à L’Equipe , Antoine Dupont a d’ailleurs livré ses premiers mots en tant que meilleur joueur du monde.

« Cela me rend super fier »