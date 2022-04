Rugby

Rugby - XV de France : Dupont prend rendez-vous pour la Coupe du monde !

Publié le 4 avril 2022 à 9h35 par A.C.

Antoine Dupont, capitaine du XV de France, s’est exprimé au sujet des chances tricolores à la Coupe du monde 2023... qui se déroulera sur le sol français !

La France est l’une des grandes nations historiques du rugby... mais n’a pourtant pas le moindre titre mondial. Il faut dire que l’Hémisphère Sud a fait main basse sur les Coupes du monde avec trois titres pour la Nouvelle-Zélande, trois pour l’Afrique du Sud et deux pour l’Australie. Seule l’Angleterre fait exception avec son titre remporté en 2003, le seul donc pour une nation européenne. Mais la France compte bien changer les choses avec la Coupe du monde 2023, qui se déroulera sur le sol français et qui voit le XV de France se placer déjà parmi les grands favoris.

« Il est trop tôt pour dire si on est les favoris pour la Coupe du monde de rugby, mais... »