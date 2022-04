Rugby

Rugby : Mola remobilise le Stade Toulousain avant la Champions Cup !

Publié le 9 avril 2022 à 15h35 par A.C.

Ugo Mola a voulu remettre les choses au clair avant le choc face à l’Ulster et après une semaine ou le terrain a eu très peu de place.

Très peu de clubs font ça, mais le Stade Toulousain a tenté. Considéré comme une véritable institution en France comme en Europe, le club de la Ville Rose a sorti un film documentaire au cinéma nommé sobrement « Stade », qui a pas mal mobilisé les cadres de l’équipe. C’est le cas de l’entraineur Ugo Mola, mais également de certains joueurs comme Antoine Dupont et Romain Ntamack, qui se sont engagés dans un véritable marathon médiatique, afin de faire la promotion du film. Forcément pas la meilleure préparation, quand on s’apprête à disputer un huitième de finale de Champions Cup...

« La promo s'est un peu intensifiée au-delà de ma volonté »