Rugby

Rugby - Top 14 : Le RCT a su inverser la tendance pour battre le Stade Toulousain !

Publié le 24 avril 2022 à 10h35 par Axel Cornic

Auteur de l’essai de la victoire, Gabin Villière est revenu sur le choc entre le RCT et le Stade Toulousain au stade Vélodrome (19-15).

Le temps d’un soir, le stade Vélodrome a hébergé le ballon ovale avec la grande affiche entre le RCT et le Stade Toulousain pour le compte de la 23e journée de Top 14. Un terrain qui n’a jamais vraiment réussi aux Toulousains, qui n’ont emporté qu’une seule victoire dans l’antre de l’OM lors de la saison 2014-2015, concédant six défaites sur sept. Cette statistique ne va que se confirmer, puisque ce samedi encore les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés face à Toulon, grâce notamment à un essai de funambule de Gabin Villière. Cette victoire permet au RCT de revenir dans la course aux phases finales, avec seulement trois petits point de retard sur l’actuel sixième du Top 14... qui n’est autre que Toulouse !

« Il m’a semblé que les Toulousains étaient plus fatigués que nous »