Rugby

Rugby - Top 14 : Le RC Toulon proche de régler un dossier brûlant !

Publié le 20 avril 2022 à 10h35 par G.d.S.S.

En négociation depuis plusieurs semaines avec la direction du RC Toulon pour une prolongation de son contrat, Sergio Parisse serait tout proche de rempiler.

« J'ai parlé au club. J'ai dit que je me sentais, aussi bien dans le corps que dans la tête, de faire une saison de plus. On est en discussion. Rien n'est acté. Il y a des chances que cela puisse se faire. Mais, aujourd'hui, la vérité est qu'il n'y a rien noir sur blanc », confiait Sergio Parisse ces derniers jours au sujet de son avenir au RC Toulon, alors qu’une prolongation de contrat semble dans les tuyaux depuis quelques temps pour l’ancien troisième ligne italien (142 sélections) du Stade Français. Et ce feuilleton pourrait bien être réglé dans les prochains par le RCT…

Parisse tout proche de prolonger ?