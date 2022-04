Rugby

Rugby- XV de France : Les vérités de Jalibert sur le dernier Tournoi des 6 Nations !

Publié le 13 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

Absent lors du dernier Tournoi des Six Nations en raison d'une blessure à la cuisse, Mathieu Jalibert a livré ses impressions après le Grand Chelem réalisé par l'équipe de France.

Le XV de France a réalisé un sans faute lors du dernier Tournoi des Six Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont battu l'Angleterre au Stade de France le 19 mars dernier pour s'adjuger le trophée. Les Bleus ont même réalisé le Grand Chelem, le dixième de leur histoire. Ouvreur de Bordeaux-Bègles, Mathieu Jalibert espérait participer à cette fête, mais n'a pu terminer la compétition en raison d'une blessure à une cuisse. Jalibert est revenu sur la victoire du XV de France et sur ses sentiments.

« Mon sentiment après la victoire des Bleus? Étrange »