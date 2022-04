Rugby

Rugby - XV de France : Pour Fabien Galthié, c’est bouclé !

Publié le 14 avril 2022 à 18h35 par B.C. mis à jour le 14 avril 2022 à 18h42

Comme attendu, Fabien Galthié aurait réglé les derniers détails concernant sa prolongation à la tête du XV de France et devrait prochainement signer son prochain contrat.

Avec la victoire de XV de France dans le Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié est dans une position idéale pour son avenir. Le sélectionneur tricolore est parvenu à relancer son équipe, et Bernard Laporte n’a pas mis longtemps avant d’afficher ses intentions pour son avenir. « Fabien va continuer sa mission au-delà de 2023. J’en ai parlé avec lui, je l’ai évoqué avec les joueurs ce vendredi soir lors de la remise des maillots. J’ai pris la décision le matin même quand je me suis levé. Je ne voulais pas attendre le match. Je voulais que les joueurs soient les premiers au courant » avait expliqué le président de la FFR dans un entretien accordé à Midi Olympique . Si l’officialisation de cette prolongation se fait désormais attendre, il n’y aurait toutefois aucun doute à avoir pour l’avenir de Fabien Galthié.

Accord trouvé entre Fabien Galthié et Bernard Laporte