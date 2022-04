Rugby

Rugby : Les amusantes confidences de Wesley Fofana sur cet ancien de l’ASSE !

Publié le 14 avril 2022 à 11h35 par T.M.

Joueur de Clermont, Wesley Fofana est l’exact homonyme de Wesley Fofana, joueur de football de Leicester, passé par l’ASSE. Une coïncidence évoquée par le Clermontois.

Un Wesley Fofana dans le rugby et un Wesley Fofana dans le football. A 34 ans, Wesley Fofana évolue actuellement sous le maillot de l’ASM Clermont. Et depuis quelques années maintenant, il a vu son homonyme faire son apparition dans le monde du football. Formé à l’ASSE, Fofana est aujourd’hui un joueur de Leicester. Et forcément, cette situation donne lieu à de nombreuses situations amusantes. A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , le Clermontois s’est d’ailleurs confié sur le sujet.

« L'homonymie nous a rapprochés »