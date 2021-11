Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les révélations de Claude Puel sur le départ de Wesley Fofana !

Publié le 19 novembre 2021 à 7h00 par A.D.

En grande difficulté sur la plan financier, l'ASSE a dû se résoudre à laisser filer Wesley Fofana vers Leicester à l'été 2020. Ce jeudi soir, Claude Puel s'est livré sur cette énorme perte pour les Verts.

Arrivé sur le banc de l'ASSE en octobre 2019, Claude Puel a essuyé une grosse perte un an plus tard. Alors que Les Verts étaient en grande difficulté sur le plan économique, Wesley Fofana a été vendu à Leicester pour une somme proche de 35M€ à l'été 2020. Et pourtant, Claude Puel aurait fait tout son possible pour bloquer son départ. Sachant qu'il se retrouve dos au mur aujourd'hui avec l'ASSE, le technicien français est revenu sur le départ de Wesley Fofana.

«Ça a été une grosse perte pour nous»