Mercato - ASSE : Claude Puel en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 19 novembre 2021 à 5h00 par A.M.

De nouveau invité à commenter sa situation, Claude Puel assure qu'il ne lâchera pas son poste sur le banc de l'ASSE.

Alors que l'AS Saint-Etienne pointe à la 19e place du classement en Ligue 1, Claude Puel semble sur la sellette depuis plusieurs semaines. Il faut dire que si l'ASSE a réussi à arracher sa première victoire de la saison contre Clermont (3-2) la semaine dernière, cela ne tire pas d'affaires les Stéphanois, toujours en danger pour leur maintien dans l'élite. Malgré tout, Claude Puel, dont le contrat s'achève en juin prochain, refuse d'abandonner en s'imaginant sur la sellette à chaque match.

«La pression ne me fera pas dévier de ce que j’estime être le plus important pour le club»