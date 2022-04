Rugby

Rugby : Cet énorme avertissement pour le Racing 92 après le Stade Français !

Publié le 18 avril 2022 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 18 avril 2022 à 13h43

Après avoir été mené de douze points, le Racing 92 a réussi à faire son retard dimanche pour finalement remporter le derby face au Stade Français. Mais le ton est donné en interne : il faudra afficher un autre visage dans les semaines à venir.

Dimanche, à l’occasion du 8e de finale retour de la Coupe d’Europe, le Racing 92 a fini par l’emporter 33-22 face au Stade Français après une rencontre poussive et durant laquelle les coéquipiers d’Henry Chavancy auront longtemps couru après le score. Et la performance a suscité de vives critiques en interne : « On s’est fait remonter les bretelles, c’est normal. Il fallait qu’on se réveille. On les laissait avancer, on subissait dans le jeu au sol alors qu’on savait bien qu’ils viendraient avec de la rancœur (…) Il faudra élever le curseur si on veut aller loin, surtout sur le jeu d’avants », a lâché le troisième ligne Wenceslas Lauret après la rencontre.

« En jouant comme ça, ça ne passera pas »