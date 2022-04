Rugby

Rugby - XV de France : Les regrets de Teddy Thomas après le Grand Chelem !

Publié le 24 avril 2022 à 13h35 par Axel Cornic

Blessé pour la fin du Tournoi des 6 Nations, Teddy Thomas n’a pas participé aux deux derniers matchs qui ont mené le XV de France vers un Grand Chelem inédit.

2022 a été l’année de la renaissance du rugby français. Alors qu’il lançait déjà des signaux positifs depuis l’arrivée de Fabien Galthié en 2019, le XV de France est définitivement revenu sur le toit du monde avec le Grand Chelem réalisé lors du Tournoi des 6 Nations, qui lui a permis de prendre la deuxième place au ranking World Rugby derrière l’Afrique du Sud championne du monde et devant les All Blacks. Nombreux ont toutefois raté ce rendez-vous important comme Matthieu Jalibert ou encore Baptiste Serin, jugés pas assez solides après leurs respectives blessures.

« Pour être honnête, je n'étais pas en France, je suis parti »