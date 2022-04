Rugby

Rugby - XV de France : Énorme coup dur pour le projet de Fabien Galthié !

Publié le 22 avril 2022 à 10h35 par Axel Cornic

Comme craint depuis quelques semaines, Thibault Giroud va quitter le staff de Fabien Galthié après la Coupe du monde 2023.

C’est l’un des hommes de l’ombre, qui a permis la renaissance du rugby français. Arrivé dans les valises de Fabien Galthié en 2019, Thibault Giroud a été très précieux pour le XV de France, notamment avec l’installation d’un suivi précis du travail physique de chaque joueur sélectionnable. Le directeur de la performance des Bleus est toutefois sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2023 et si la plupart du staff devrait poursuivre l’aventure avec Galthié, qui a prolongé jusqu’en 2026, lui pourrait bien décider d’aller voir ailleurs ! Au début du mois d’avril, Midi Olympique évoquait d’ailleurs des contacts poussés avec plusieurs clubs de Top 14, dont le Racing 92.

Giroud signe quatre ans avec le Racing 92