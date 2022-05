Rugby

Rugby - Top 14 : Urios fracasse ses joueurs !

Publié le 2 mai 2022 à 13h35 par Guillaume de Saint Sauveur

Frustré par la défaite concédée par son équipe de Bordeaux-Bègles dimanche soir à domicile face au RC Toulon, Christophe Urios n’a pas manqué d’adresser un tacle sévère à ses joueurs.

En fermeture de la 24e journée de Top 14 dimanche soir, L’Union Bordeaux-Bègles s’est incliné sur sa pelouse face au RC Toulon (16-29), provoquant ainsi la colère de son entraîneur, Christophe Urios. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, ce dernier a d’abord tenu à rendre hommage au RCT pour sa prestation, au public bordelais pour sa présence, mais il a surtout tenu à adresser un gros avertissement à ses joueurs en leur menaçant d’annuler leurs vacances.

« Je me laisse le droit d’annuler les vacances »