Rugby

Rugby - Top 14 : Urios annonce le grand retour de Jalibert face au RCT !

Publié le 29 avril 2022 à 14h35 par Axel Cornic

Absent depuis plusieurs mois, Matthieu Jalibert va retrouver les terrains à l’occasion du choc entre l’Union Bordeaux-Bègles et le RCT, programmé pour ce dimanche.

Le rugby français regorge de talents et si tout le monde s’extasie devant les prestations d’Antoine Dupont ou encore de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert n’est pas en reste. Le numéro 10 est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération et Fabien Galthié a essayé de lui faire une place dans son équipe l’automne dernier, en déplaçant Ntamack au poste de premier centre. On salivait déjà à l’idée de le voir à nouveau à l’œuvre lors du Tournoi des 6 Nations, mais une blessure à une cuisse l’a finalement poussé à déclarer forfait pour toute la compétition. Une mauvaise nouvelle pour son club également, puisque l’UBB n’a plus pu compter sur lui depuis le 16 janvier dernier.

« Ça fait trois mois qu’il attend ça »