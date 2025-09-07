Retour d'Antoine Dupont : La grosse annonce à Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent des terrains depuis le mois de mars et sa rupture des ligaments croisées du genou droit contre l'Irlande lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont est attendu en novembre pour son grand retour à la compétition. Une situation évoquée par Ugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain.

Depuis sa grave blessure survenue en Irlande le 8 mars dernier lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont est épié dans sa rééducation afin d'essayer de deviner lorsqu'il pourrait revenir sur les pelouses. Un retour prévu pour le mois de novembre, ce qui signifierait une absence totale de huit mois, ce qui semble logique pour une rupture des ligaments croisés. Et alors que le Stade Toulousain dispute son premier match officiel de la saison ce dimanche soir à Clermont en Top 14, Ugo Mola s'est d'ailleurs prononcé sur le grand retour de son capitaine.

Ugo Mola évoque le retour d'Antoine Dupont « On vit dans un monde où les réseaux sociaux sont très présents. Ils donnent l’impression qu’Antoine est plus souvent ailleurs qu’à Toulouse. Je peux pourtant vous assurer qu’il passe beaucoup de temps avec nous. Il était par exemple au stage de reprise à Saint-Brieuc. La saison passée, Antoine a joué quatre matchs avec nous avant de se blesser [le 8 mars face à l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations]. C’est peu. Il a envie de rejouer très vite. Mais c’est quand même une deuxième rupture des croisés du même genou. La première fois [en 2018, déjà contre l’Irlande], il était revenu environ huit mois après et était parti quasiment directement en tournée avec l’équipe de France. Je ne dis pas qu’on fera la même chose. On va être très vigilants sur son retour. On n’est plus à une semaine près », assure-t-il dans une interview accordée au JDD.