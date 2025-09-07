C'est confirmé pour Romain Ntamack : L'annonce officielle à Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré des pépins physiques qui l'ont handicapé durant l'été et seulement 20 minutes disputées contre Bayonne en match de préparation Romain Ntamack sera bel et bien présent pour affronter Clermont lors de la première journée du Top 14. Il sera même titulaire au poste de demi d'ouverture comme l'a officialisé le Stade Toulousain.

C'est le grand retour du Top 14 ! Le dernier vainqueur du Bouclier de Brennus entame la défense de son titre ce dimanche à Clermont. Un premier choc pour le Stade Toulousain très amoindri et privé de plusieurs joueurs majeurs, à l'image évidemment d'Antoine Dupont, dont le retour à l'entraînement collectif est attendu le mois prochain. Cependant, Ugo Mola va pouvoir s'appuyer sur son autre star.

Ntamack titulaire pour lancer la saison ! En effet, sur les réseaux sociaux, le Stade Toulousain a officialisé l'équipe débuterait ce dimanche soir pour affronter Clermont. Avec la présence de Romain Ntamack dès le coup d'envoi. Une petite surprise compte tenu du fait que le demi d'ouverture a connu un été plombé par une blessure au genou. Opéré après la finale du Top 14, Romain Ntamack n'a d'ailleurs disputé que 20 minutes du dernier match de préparation de Toulouse, il y a 10 jours contre Bayonne. D'ailleurs, il évoluera avec son frère, Théo Ntamack, titulaire également en troisième ligne avec Léo Banos et Anthony Jelonch, capitaine en l'absence d'Antoine Dupont.