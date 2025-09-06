Mercato de folie à l'UBB, le vestiaire hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très ambitieux pour cette nouvelle, l'UBB est déjà confrontée à l'absence de plusieurs joueurs majeurs à l'image de Maxime Lucu et Yoram Moefana. Cependant, Yannick Bru peut compter sur un effectif pléthorique grâce à un mercato très animé, ce qui rassure Matthieu Jalibert.

L'UBB sort d'une magnifique saison conclue par un titre européen et une finale du Top 14 perdue contre le Stade Toulousain. Et avant de poursuivre sur sa lancée, le club girondin s'est renforcé de façon importante. Cinq avants ont signé Louis Mary, Gaëtan Barlot, Cameron Woki, Boris Palu et Jean-Luc Du Preez, tandis que quatre arrières ont également rejoint la Gironde : Martin Page-Relo, Valentin Hutteau, Xan Mousques et Salesi Rayasi. Un recrutement qui porte déjà ses fruits puisque l'UBB est privée de certains cadres tels que Maxime Lucu, Yoram Moefana et Romain Buros. Matthieu Jalibert est donc ravi de savoir qu'il est présent dans un groupe plus pléthorique que jamais.

Jalibert se réjouit du mercato de l'UBB « Ces blessures font partie du jeu, et ça tombe sur deux joueurs qui ont beaucoup de poids dans l'équipe. Mais ça va aussi permettre à d'autres de se révéler (...) C'est ce que recherche le club, doubler voire tripler les postes, notamment les postes clés, ce qui nous permet d'avoir une équipe toujours conquérante. On sait l'importance qu'a Max (Lucu) dans notre équipe, mais il fallait que ça arrive aussi un jour, c'est un joueur qui ne se blesse pas souvent ! Ça va être à nous de trouver des solutions sans eux », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE.