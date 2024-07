Scandale raciste : Le XV de France a déjà oublié Jaminet

Axel Cornic

Arrière aux 20 sélections avec le XV de France, Melvyn Jaminet se retrouve au cœur d’un énorme scandale après la publication d’une vidéo où il tient des propos ouvertement racistes. La réaction de la FFR ne s’est pas faite attendre, puisque dans la soirée du dimanche 7 juillet, le joueur a été écarté et exclu de la tournée estivale qui a actuellement lieu en Amérique du Sud.

C’est une nouvelle polémique dont le XV de France se serait bien passé. Convoqué par Fabien Galthié pour disputer la tournée estivale en Amérique du Sud avec des test-matchs face à l’Argentine et l’Uruguay, Melvyn Jaminet a été tout récemment écarté et renvoyé en France. La raison ? La publication d’une vidéo qui a entrainé des vives réactions.

« Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque »

Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir un Jaminet assez alcoolisé tenir des propos graves et ouvertement racistes. « Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque » a notamment déclaré l’arrière de 25 ans. Son club du RCT a tout de suite annoncé l’ouverture d’une enquête interne et la FFR l’a donc exclu de la tournée estivale, avec son avenir au sein du XV de France qui s’annonce assez compliqué.

Montagne le remplace pour la tournée du XV de France