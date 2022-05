Rugby

Rugby : Cet avertissement lancé après le décès de Kelly Meafua...

Suite au décès tragique de Kelly Meafua, le président de l’US Montauban a tenu à faire passer un message de prévention pour éviter que ce genre de drame ne se reprosuide.

La semaine passée, le Rugby français a été marqué par la disparition tragique de Kelly Meafua. Dans la nuit de vendredi à samedi, le troisième ligne samoan de Montauban s’est tué en sautant d’un pont dans le Tarn, après une soirée passée en boite de nuit pour fêter la victoire de son équipe contre Narbonne, en Pro D2. Et dans un entretien accordé au Midi Olympique , le président de l’USM, Jean-Claude Maillard, a tenu à faire de la prévention suite au décès de son joueur.

« Comprendre ce qu’il s’est passé et en tirer les leçons »