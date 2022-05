Rugby

Rugby : Une révolution mondiale en préparation ?

Publié le 10 mai 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 10 mai 2022 à 14h39

Une nouvelle compétition mondiale de rugby pourrait faire son apparition au calendrier dans les prochaines années.

C’est un véritable coup de tonnerre qui se profile sur la planète rugby. Selon The Times, World Rugby et les Fédérations nationales travaillent à la création d’une nouvelle compétition mondiale qui aurait lieu tous les deux ans, lors des années paires hors Coupe du Monde et tournée des Lions britanniques et irlandais. Un vote pourrait même acter définitivement la création du projet au mois de novembre prochain !

Un championnat des nations en vue

Toujours selon le journal anglais, cette nouvelle compétition aurait deux divisions. La première division serait formée de 12 équipes, dont la France et les autres pays des VI Nations. Les matchs auraient lieu en juillet et novembre, avec au bout une finale et des barrages d’accession / relégation entre les deux divisions : il y aurait un barrage pour l’hémisphère Nord, et un autre pour le Sud. C’est donc une révolution que le rugby mondial s’apprête à connaitre !