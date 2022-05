Rugby

Rugby : L’aveu de Ntamack après l’incroyable qualification de Toulouse !

Publié le 7 mai 2022 à 22h35 par Axel Cornic

Romain Ntamack était forcément aux anges après la qualification du Stade Toulousain pour les demi-finales de la Champions Cup, face au Munster (24-24, 4-2 aux TAB).

Si au football c’est un scénario qui survient régulièrement, les tirs au but sont une véritable rareté au rugby. En bien mauvaise posture lors du quart de finale de Champions Cup face au Munster ce samedi, le Stade Toulousain a littéralement arraché sa qualification au bout du suspense. Tout d’abord parce que les hommes d’Ugo Mola ont remonté une dizaine de points en vingt minutes. Mais surtout parce qu’ils ont résisté en prolongations et ont finalement raflé la victoire aux tirs au but, notamment grâce à un double échec de l’Irlandais Ben Healy et à un Thomas Ramos des grands soirs, tant au pied que ballon à la main.

« J'ai levé les bras et... J'ai vu que personne ne bougeait ! »