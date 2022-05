Rugby

Rugby : Antoine Dupont impressionne en Irlande !

Publié le 5 mai 2022 à 16h35 par Axel Cornic

Avant le quart de finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et le Munster, Simon Zebo s’est enflammé pour Antoine Dupont.

Alors que la course pour les phases finales de Top 14 battait son plein, la Champions Cup fait son grand retour avec les quarts de finales. Après s’être péniblement débarrassé de l’Ulster au stade précédent, le Stade Toulousain va désormais devoir affronter le Munster, un autre poids lourd de la compétition. Un choc de taille pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui semblent décidés à faire le doublé en Europe, ce qui inscrirait un peu plus le nom du Stade Toulousain dans la légende du continent en devenant de très loin le club le plus titré avec six victoires.

« J’ai une très grande admiration pour Antoine Dupont »