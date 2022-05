Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : Teddy Thomas en dit plus sur son départ du Racing 92 !

Publié le 2 mai 2022

Après huit saisons passées sous les couleurs du Racing 92, Teddy Thomas a expliqué les raisons de son départ.

Arrivé dans les rangs du Racing 92 à l’été 2014, le trois-quart aile Teddy Thomas a remporté le Top 14 en 2016 et connu deux finales de Champions Cup, en 2018 et 2020. Mais après huit saisons sous les couleurs ciel et blanc, l’international français a décidé de changer de club. Il quittera les Hauts-de-Seine cet été, pour rejoindre La Rochelle. Un choix loin d’être anodin pour le joueur de 28 ans.

« J’avais besoin de changer d’air »