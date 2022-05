Rugby

Rugby : Le Racing 92 est déjà concentré sur la demi-finale face à La Rochelle !

Publié le 8 mai 2022 à 20h35 par Axel Cornic

Laurent Travers semble vouloir rapidement évacuer la victoire en quart de finale de la Champions Cup de ce dimanche sur Sale (41-22), pour se concentrer sur le choc face à La Rochelle.

Et de trois ! Après le Stade Toulousain et La Rochelle, c’est le Racing 92 qui s’est qualifié ce dimanche pour le dernier carré de la Champions Cup. Après une première mi-temps poussive, les Ciel et Blanc ont déroulé face à des Anglais accrocheurs, mais totalement dépassés après l'heure de jeu. Ce sont surtout Finn Russell et Teddy Thomas qui ont été les grands artisans de cette victoire, avec notamment un numéro de funambule de l’ailier international suite à une passe au pied de son ouvreur. Le plus dur commence maintenant, puisque la semaine prochaine le Racing 92 devra affronter La Rochelle pour se faire une place en finale.

« Il faudra qu’on se repose bien, qu’on mette bien les jambes dans la glace »