Romain Ntamack : Le retour sorti de nulle part

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à Perpignan (31-13), Romain Ntamack a brillé malgré un match globalement brouillon. De retour après une opération au genou, l’ouvreur du Stade Toulousain a démontré qu’il retrouvait rapidement son meilleur niveau. Son influence, saluée par Jean Bouilhou, confirme son importance dans l’équilibre de l’équipe et rassure tout le club en ce début de saison.

Dans une rencontre de reprise marquée par un enchaînement d’imprécisions, le Stade Toulousain a assuré l’essentiel en s’imposant face à Perpignan (31-13), ce samedi à Ernest-Wallon. Si le contenu du match n’a pas toujours été à la hauteur des attentes, certains joueurs ont su tirer leur épingle du jeu, à commencer par Romain Ntamack. De retour d’une opération au genou subie au début de l’été, l’ouvreur international a démontré qu’il était déjà proche de son meilleur niveau. Une surprise étant donné son manque de rythme.

« C'est tant mieux pour nous » Au sortir de la rencontre, Jean Bouilhou n’a pas manqué de souligner la prestation solide de son ouvreur. « Romain a été très juste. Il a tenu le match à des périodes où il y avait du flottement, beaucoup d'en-avant. Lui n'en a pas fait. Ça nous a permis d'exister à des moments offensifs clés. Il a tenu son rang, c'est ce qu'on attend, évidemment, d'un joueur de son calibre. C'est tant mieux pour nous qu'il revienne à son niveau » a confié l'entraîneur des avants toulousains lors d'un entretien accordé à L'Equipe.